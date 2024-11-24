Трагедія на Рівненщині: внаслідок зсуву піску загинула дитина

Місцеві жителі намагалися реанімувати його самостійно.
У селі Сновидовичі на місцевому сміттєзвалищі 13-річного хлопця засипало піском, внаслідок чого він загинув.
Про це повідомила поліція Рівненської області.
На місцевому сміттєзвалищі стався зсув піску, коли там перебували троє дітей.
"У цей час стався зсув і 13-річного засипало. Його 12-річний брат негайно побіг до села сповістити про подію дорослих, а 14-річний товариш почав самотужки розгрібати пісок", – уточнили у відомстві.
Місцеві жителі дістали дитину й здійснили реанімаційні заходи, однак врятувати його не вдалося.
У поліції зазначили, що наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Києві 11-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки. Тіло дитини виявили перехожі, які і повідомили до поліції.
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