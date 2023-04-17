Трагедія на Великдень: у Рівненській області в озері разом із автівкою втопилися двоє хлопців

У селі Біле Володимирецької громади трапилась трагедія – у місцевому озері втопились двоє молодих хлопців із села Млинок Зарічненської громади.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Правоохоронці з’ясували, що четверо молодиків відпочивали біля озера та вживали алкогольні напої в автомобілі. 22-річний житель села Млинок, водій BMW X5, із невстановлених поки причин почав їхати, в результаті чого позашляховик потонув.

Двом пасажирам, які перебували на задньому сидінні, вдалося вибратися. На жаль, керманич та 21-річний односельчанин загинули.

Водолази дістали затонулий автомобіль та загиблих молодиків із водойми. Глибина озера в тому місці становить орієнтовно 10 метрів.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 КК України.

Раніше стало відомо, що в Одесі поліцейська на пішохідному переході на смерть збила людину. Вона їхала на виклик зі швидкістю майже 100 км/год.

У Полтавській області втопилися двоє дев'ятирічних хлопчиків | Новини України

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