Трагедія на весіллі: у Тернопільській області чоловік раптово помер під час танцю

Чоловік помер до приїзду швидкої.
У неділю, 12 вересня, у с. Підзамочок Бучацького району, що на Тернопільщині сталась трагедія на весіллі. Там 51-річному чоловіку під час танцю раптово стало, він впав та помер.
Як розповіли у Центрі екстренної медичної допомоги Тернопільської області, районна бригада швидкої виїхала на порятунок чоловіка о 22:57.
"На жаль, медики швидкої, які приїхали на виклик, змушені були констатувати біологічну смерть, яка настала до прибуття бригади", - розповіли у медзакладі.
Нагадаємо, чиновник із Дніпра раптово помер на відпочинку у Туреччині.