Трагедія на весіллі: у Тернопільській області чоловік раптово помер під час танцю

Трагедія на весіллі: у Тернопільській області чоловік раптово помер під час танцю

Чоловік помер до приїзду швидкої.

У неділю, 12 вересня, у с. Підзамочок Бучацького району, що на Тернопільщині сталась трагедія на весіллі. Там 51-річному чоловіку під час танцю раптово стало, він впав та помер.

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Як розповіли у Центрі екстренної медичної допомоги Тернопільської області, районна бригада швидкої виїхала на порятунок чоловіка о 22:57.

"На жаль, медики швидкої, які приїхали на виклик, змушені були констатувати біологічну смерть, яка настала до прибуття бригади", - розповіли у медзакладі.

Нагадаємо, чиновник із Дніпра раптово помер на відпочинку у Туреччині.

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