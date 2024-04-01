Трагедія на Вінниччині: двоє підлітків упали у 10-метровий кар'єр: один з них загинув

На території гранітного кар'єру загинув 17-річний хлопець.
У Вінницькій області на території недіючого гранітного кар'єру через падіння з висоти загинув 17-річний хлопець.
Про це передає ДСНС Вінницької області.
Інцидент стався 1 квітня, поблизу с. Марʼянівка Гайсинського району на території гранітного кар'єру, що не діє. З висоти 10 метрів впало двоє підлітків.
Один із хлопців зумів самостійно вибратися із пастки. Його передали бригаді екстреної медичної допомоги.
На жаль, другий, 17-річний юнак, від отриманих травм загинув на місці. Рятувальники, які прибули на виклик, за допомогою човна дісталися до місця трагедії та доправили загиблого на берег.
Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині через обстріл росіян загинув 16-річний підліток.
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