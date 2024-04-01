Трагедія на Вінниччині: двоє підлітків упали у 10-метровий кар'єр: один з них загинув

У Вінницькій області на території недіючого гранітного кар'єру через падіння з висоти загинув 17-річний хлопець.

Про це передає ДСНС Вінницької області.

Інцидент стався 1 квітня, поблизу с. Марʼянівка Гайсинського району на території гранітного кар'єру, що не діє. З висоти 10 метрів впало двоє підлітків.

Один із хлопців зумів самостійно вибратися із пастки. Його передали бригаді екстреної медичної допомоги.

На жаль, другий, 17-річний юнак, від отриманих травм загинув на місці. Рятувальники, які прибули на виклик, за допомогою човна дісталися до місця трагедії та доправили загиблого на берег.

Місце інциденту / Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині через обстріл росіян загинув 16-річний підліток.

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