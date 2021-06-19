Трагедія на воді: в Рівненській області під час купання загинув 12-річний хлопчик (фото)

Причини трагедії встановлюють слідчі.
У Рівненській області під час купання в річці Стир загинув 12-річний хлопчик.
Про це повідомили в ДСНС у Рівненській області.
Трагедія сталась в селищі Зарічне Вараського району Рівненської області 18 червня. Тіло дитини на поверхню підняли рятувальники. За попередніми даними, хлопчик 2009 року народження потонув під час купання.
Причини трагедії встановлюють слідчі.
Нагадаємо, у Покровську втопився 15-річний підліток.
Також у Львівській області вночі 18 червня потонув 33-річний чоловік.