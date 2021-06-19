Трагедія на воді: в Рівненській області під час купання загинув 12-річний хлопчик (фото)

Причини трагедії встановлюють слідчі.

У Рівненській області під час купання в річці Стир загинув 12-річний хлопчик.

Про це повідомили в ДСНС у Рівненській області.

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Трагедія сталась в селищі Зарічне Вараського району Рівненської області 18 червня. Тіло дитини на поверхню підняли рятувальники. За попередніми даними, хлопчик 2009 року народження потонув під час купання.

Причини трагедії встановлюють слідчі.

ГУ ДСНС України у Рівненській області

Нагадаємо, у Покровську втопився 15-річний підліток.

Також у Львівській області вночі 18 червня потонув 33-річний чоловік.

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