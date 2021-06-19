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Трагедія на воді: в Рівненській області під час купання загинув 12-річний хлопчик (фото)

Трагедія на воді: в Рівненській області під час купання загинув 12-річний хлопчик (фото)

Причини трагедії встановлюють слідчі. 

У Рівненській області під час купання в річці Стир загинув 12-річний хлопчик. 

Про це повідомили в ДСНС у Рівненській області. 

Трагедія сталась в селищі Зарічне Вараського району Рівненської області 18 червня. Тіло дитини на поверхню підняли рятувальники. За попередніми даними, хлопчик 2009 року народження потонув під час купання. 

Причини трагедії встановлюють слідчі. 

© ГУ ДСНС України у Рівненській області
ГУ ДСНС України у Рівненській області

Нагадаємо, у Покровську втопився 15-річний підліток. 

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