Трагедія на Закарпатті: 12-річний хлопець травмувався під час спуску

14 січня, під час відпочинку в гірськолижному комплексі в селі Пилипець на Закарпатті, 12-річний хлопець отримав травму ноги.

Про це повідомили в ДСНС в Закарпатській області.

Разом з мамою він катався на лижах, коли під час спуску впав і відчув сильний біль.

Рятувальники оперативно надали йому долікарську допомогу, після чого транспортували потерпілого до підйомника на спеціальних санях. Хлопець і його мати відмовилися від госпіталізації.

Нагадаємо, 8 січня на червоно-чорній трасі на гірськолижному курорті "Плай", що на межі Львівської та Закарпатської областей. Хлопчик на величезній швидкості спускався з траси та влетів в сітку.

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