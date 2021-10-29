Трагедія на Закарпатті: у поліції показали фото і розповіли подробиці загибелі бабусі та її 4-річного онука

Трагедія на Закарпатті: у поліції показали фото і розповіли подробиці загибелі бабусі та її 4-річного онука

Причиною пожежі могло стати несправне пічне опалення.

У селі Плоский Потік, що неподалік Сваляви, Закарпатської області 28 жовтня о 21:20 в пожежі загинули 62-річна жінка та її 4-річний онук. За цим фактом у поліції відкрили провадження.

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Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області.

За даними слідства, під час гасіння пожежі під уламками рятувальники знайшли тіла 62-річної жінки та її 4-річного онука. Хлопчик гостював у будинку жінки.

У поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (з відміткою "нещасний випадок"). Попередньо, причиною пожежі могло стати несправне пічне опалення. Точну причину займання встановлять після проведення експертиз.

Нагадаємо, на Закарпатті в пожежі загинули жінка та її 4-річний онук.

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