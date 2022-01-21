Трагедія на залізниці: в Одесі біля мосту знайшли тіло чоловіка

Трагедія на залізниці: в Одесі біля мосту знайшли тіло чоловіка

Чоловік отримав смертельні травми.

В Одесі сталася чергова трагедія на залізничному полотні. Чоловік потрапив під колеса поїзда, коли перетинав залізничні колії.

Моторошна подія трапилася сьогодні, 21 січня, біля Конюшинного мосту. Кадри показали в Telegram-каналі "Х. Одеса".

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Повідомляється, що поїзд на смерть збив чоловіка. У момент трагедії він переходив дорогу через залізничну колію.

На півтори години зупинився рух поїздів у харківському метро

Нагадаємо, в порту міста Южного на 50-річного складача поїздів, який переводив стрілки на коліях, наїхав тепловоз. Від отриманих травм чоловік загинув.

А на залізничному переїзді станції "Первенець" сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися локомотив та вантажний автомобіль MAN.

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