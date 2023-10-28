Трагедія на Житомирщині: дитина випала з машини просто під колеса іншої автівки 

На 77 кілометрі автодороги "Київ-Чоп", поблизу села Йосипівки Брусилівської громади, сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

"Попередньо, під час руху в автомобілі "Fiat" 3-річний хлопчик, граючись, самостійно відчинив задні дверцята автівки та випав на проїзну частину. Там на дитину наїхав невстановлений транспортний засіб та залишив місце події", - йдеться у повідомленні відомства.

Внаслідок отриманих травм хлопчик загинув на місці події. Всі обставини ДТП встановлюють слідчі відділу поліції.

Нагадаємо, на Львівщині у селі Бишків внаслідок аварії загинула п’ятирічна дівчинка.

Читайте також: