Трагедія у Броварах: стали відомі імена всіх загиблих у гелікоптері (фото)

У гелікоптері було дев'ять осіб, всі вони загинули на місці.

У гелікоптері, який розбився у Броварах на Київщині, перебувало дев'ять осіб. Окрім керівництва МВС, загинули помічниця міністра, керівник охорони та екіпаж ДСНС.

ТСН.ua стали відомі імена всіх загиблих.

Члени екіпажу гелікоптера ДСНС: Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін, держсекретар Юрій Лубкович, помічниця Монастирського Тетяна Шутяк, керівник охорони міністра Михайло Павлушко та фотограф МВС Микола Анацький.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо трагедію у Броварах 18 січня.

Загибла Тетяна Шутяк / Фото: tetiana_shutiak в Instagram

Загиблий Микола Анацький / Фото: Nikolay Anatskyi у Facebook

Кількість жертв зросла зросла до 18 осіб, серед них – троє дітей: падіння гвинтокрила у Броварах

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