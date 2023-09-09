Трагедія у Черкасах: дитина випала з вікна і розбилася на смерть

У Черкасах загинула дитина, яка випала з вікна бегатоповерхівки. Мати дівчинки у цей відволіклася домашніми справами.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

За попередніми даними, дівчинка самостійно підсунула стілець, залізла на підвіконня та сперлась на москітну сітку відчиненого навстіж вікна. Сітка не витримала навантаження й дитина випала з десятого поверху багатоквартирного будинку.

Медики, які прибули на місці трагедії, намагалися реанімувати дитину, але на жаль, вона померла.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 п.2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, з приміткою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Нагадаємо, в Одесі маленька дівчинка випала з вікна квартири на восьмому поверсі. ЇЇ шпиталізували до обласної дитячої клінічної лікарні у важкому стані.

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