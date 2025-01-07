Трагедія у Добропіллі: на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвались двоє юнаків

На Донеччині двоє дітей підірвались на невідомому вибухонебезпечному предметі. Подія сталась на околицях міста Добропілля Покровського району.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Донецькій області.

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У ДСНС додали, що попередньо, під час прогулянки двоє хлопчиків 2013 р.н. підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі.

“У дітей з поранення ніг, хлопці у середньому та важкому станах”, – йдеться в повідомленні.

В ДСНС також наголосили на правилах безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами.

Нагадаємо, наразі Покровський напрямок – один з найактивніших за кількістю боєзіткнень. У Покровську, куди росіяни не дісталися, відносно спокійна ситуація.

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