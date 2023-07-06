Трагедія у Львові та зменшення загрози теракту на ЗАЕС: головні новини ночі 6 липня

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Головні новини ночі 6 липня 2023 року:
- Загарбники вночі атакували Львів: усі подробиці ракетного удару Читати далі –>
- Загроза теракту на Запорізькій АЕС потроху спадає – Буданов Читати далі –>
- Іран намагався захопити два нафтові танкери: втрутився американський есмінець Читати далі –>
- Британія та Польща заявили, що Україна приєднається до НАТО за прискореною процедурою Читати далі –>
- Окупанти в Бахмуті фактично перебувають у пастці – Міноборони Читати далі –>
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