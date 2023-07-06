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Трагедія у Львові та зменшення загрози теракту на ЗАЕС: головні новини ночі 6 липня

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2437
Час на прочитання
1 хв
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Трагедія у Львові та зменшення загрози теракту на ЗАЕС: головні новини ночі 6 липня

Головні новини ночі 6 липня від ТСН.uа / Фото: Садовий/Facebook

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 6 липня 2023 року:

  • Загарбники вночі атакували Львів: усі подробиці ракетного удару Читати далі –>
  • Загроза теракту на Запорізькій АЕС потроху спадає – Буданов Читати далі –>
  • Іран намагався захопити два нафтові танкери: втрутився американський есмінець Читати далі –>
  • Британія та Польща заявили, що Україна приєднається до НАТО за прискореною процедурою Читати далі –>
  • Окупанти в Бахмуті фактично перебувають у пастці – Міноборони Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2437
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