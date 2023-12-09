Трагедія у Мирнограді: військовий вбив трьох товаришів та застрелився – екснардеп

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

У Мирнограді Донецької області п`яний військовослужбовець розстріляв трьох товаришів по службі, після чого застрелився сам.

Про це повідомив екснардеп Ігор Мосійчук у Telegram.

Мосійчук стверджує, що нападник перебував у стані алкогольного та, можливо, наркотичного сп’яніння.

"Близько 01.00, до Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення військовослужбовця... про те, що в місті Мирноград відбулася стрілянина між військовослужбовцями.

Першочерговими слідчими діями встановлено, що за вказаною адресою дислокуються військовослужбовці... у кількості 9 військовослужбовців, де 4 військовослужбовці мешкали на першому поверсі, а 5 – на другому поверсі.

09.12.2023, близько 01.00, між 4-ма військовослужбовцями, які мешкали на першому поверсі, під час вживання алкогольних напоїв виник конфлікт, в ході якого один із військовослужбовців схопив автомат "Калашникова", який привів у бойовий стан та умисно здійснив прицільні постріли у трьох військовослужбовців.

Внаслідок здійснених пострілів військовослужбовці отримали проникаючі вогнепальні поранення різних частин тіла, від яких загинули. У подальшому стрілець, усвідомивши тяжкість вчиненого ним злочину... вчинив акт самогубства", – йдеться в повідомленні Мосійчука.

Зауважимо, що офіційного підтвердження цієї інформації немає. У поліції Донецької області поки не прокоментували заяву екснардепа.

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року у Києві військовослужбовець ЗСУ застрелив двох інших військових. Слідство встановило, що солдати розпивали алкогольні напої, після чого між ними виник конфлікт.

Читайте також: