Трагедія у Полтаві: дитина випала з вікна і розбилася на смерть

Від отриманих травм дівчинка загинула на місці події.

У Полтаві 14-річна дівчина випала з вікна, від отриманих травм загинула на місці.

Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За даними правоохоронців, нещасний випадок стався на вулиці Київське Шосе.

"З шостого поверху однієї з багатоповерхівок випала дівчина. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина загинула на місці. Поліцію викликали медики, які прибули на місце", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюють причини і обставини трагедії.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 "Умисне вбивство". Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, в Одесі маленька дівчинка випала з вікна квартири на восьмому поверсі. ЇЇ шпиталізували до обласної дитячої клінічної лікарні у важкому стані.

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