Трагедія у Полтаві: дитина випала з вікна і розбилася на смерть

Від отриманих травм дівчинка загинула на місці події.
У Полтаві 14-річна дівчина випала з вікна, від отриманих травм загинула на місці.
Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За даними правоохоронців, нещасний випадок стався на вулиці Київське Шосе.
"З шостого поверху однієї з багатоповерхівок випала дівчина. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина загинула на місці. Поліцію викликали медики, які прибули на місце", - йдеться у повідомленні.
Наразі встановлюють причини і обставини трагедії.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 "Умисне вбивство". Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, в Одесі маленька дівчинка випала з вікна квартири на восьмому поверсі. ЇЇ шпиталізували до обласної дитячої клінічної лікарні у важкому стані.
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