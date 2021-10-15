Трагедія у Вінницькій області: потяг на смерть збив 15-річну дівчину (фото)

Трагедія у Вінницькій області: потяг на смерть збив 15-річну дівчину (фото)

Дівчина перебігала колію в забороненому місці.

У селищі Залізничне Козятинської територіальної громади Вінницької області в четвер, 14 жовтня, потяг на смерть збив 15-річну дівчину.

Про це повідомили в Нацполіції Вінницької області.

Трагедія сталась о 18:40. 15-річна дівчина перебігала колію в забороненому місці. Там її збив вантажний поїзд. Від отриманих травм потерпіла померла в лікарні.

У поліції відкрили провадження за ч. 3 ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

Нагадаємо, в Одесі потяг на смерть збив чоловіка.

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