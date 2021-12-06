Трагедія у Житомирі: у водоймі знайшли мертвими двох студентів, віком 18 і 20 років (фото, відео)

Трагедія у Житомирі: у водоймі знайшли мертвими двох студентів, віком 18 і 20 років (фото, відео)

Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

У м. Житомирі в понеділок, 6 грудня, знайшли мертвими двох студентів, віком 18 та 20 років. Їх тіла були у технічній водоймі.

Про це повідомили в Нацполіції Житомирської області.

ГУНП в Житомирській області

Відомо, що хлопці навчались в одному із коледжів Житомира. Вони були родом із Овруцького району та проживали в одній кімнаті в гуртожитку. Про їх зникнення 6 грудня поліції повідомив викладач коледжу.

Головне управління Національної поліції в Житомирській області

Останній раз хлопців бачили 5 грудня в гуртожитку, а вже у понеділок на березі технічної водойми правоохоронці знайшли речі хлопців. До пошуків зниклих залучили кінологів та водолазів. Останні у водоймі знайшли тіла зниклих студентів.

Головне управління Національної поліції в Житомирській області

Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

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