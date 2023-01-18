Трагедія в Броварах і спроба наступу росіян на Донбасі: Зеленський записав чергове звернення до українців

Зеленський підкреслив, що керівництво, яке загинуло у Броварах - "це не ті люди, яких можна легко замінити".

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що рятувальна операція у Броварах тривала майже 9 годин. Глава держава назвав загибель керівництва МВС "великою втратою для держави".

Про це він сказав у традиційному відеозверненні 18 січня.

За його словами, внаслідок падіння гвинтокрила загинуло 14 людей, серед них – одна дитина. 25 людей були поранені, зокрема 11 дітей. Зеленський висловив глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

"До гасіння пожежі, пошуку і порятунку поранених, до першочергових слідчих дій були залучені сотні людей. Наші рятувальники, працівники поліції, бійці Нацгвардії, медики, психологи, працівники СБУ.

Я дякую всім, хто сьогодні був залучений до цієї рятувальної операції. Хочу зараз окремо подякувати вихователькам дитячого садочка, на територію якого упав цей вертоліт. Пані Руслана, пані Олени, пані Тамара, пані Катерина та всі працівниці садочка – я дякую вам! Дякую за чіткі дії, за те, що виводили дітей. Дякую також звичайним мешканцям і мешканкам Броварів, зокрема пані Діані, пані Надії та іншим, які допомагали і дітям, і пораненим. Дякую Глібу, Андрію – хлопцям, які також не розгубилися й допомагали", - висловив вдячність Зеленський.

Український лідер зазначив, що СБУ розпочато кримінальне провадження за фактом авіакатастрофи. Він доручив керівнику Служби безпеки України у взаємодії з усіма іншими уповноваженими органами з’ясувати всі обставини катастрофи.

"Сьогодні ж були ухвалені всі необхідні рішення щодо керівництва системою МВС. Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін, їхні колеги, які загинули в катастрофі, – це не ті люди, яких можна легко замінити. Справді велика втрата для держави. Мої співчуття рідним. Тимчасове керівництво міністерством буде здійснювати голова Національної поліції України. Також були розподілені обов’язки, за виконання яких відповідав міністр у контексті нашої оборонної операції та забезпечення безпеки держави. Кордон, ситуація на прифронтовій території, участь Нацгвардії та поліції у бойових діях – контроль зберігається", - запевнив він, додавши, що як тільки будуть встановлені чіткі факти щодо причин катастрофи, цю інформацію негайно нададуть.

Щодо ситуації на фронті, Зеленський повідомив про спроби російської армії наступати на Донбасі.

"Ситуація на фронті залишається тяжкою, епіцентр найбільш жорстоких і принципових боїв – на Донбасі. Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій від окупантів. Дякую всім нашим бійцям, які тримають позиції! Дякую бійцям 68-ї окремої єгерської бригади та 36-ї окремої бригади морської піхоти за дуже ефективне ураження ворога та потрібну нам стійкість саме на Донбасі! Дякую також підрозділам ГУР МО за дії, які зменшують шанси окупантів", - сказав політик.

Також Зеленський поінформував про наміри Канади виділити потужний пакет оборонної допомоги для України. У списку, зокрема, будуть бронемашини.

"Це дуже вчасно й вагомо. Я дякую Канаді за незмінну допомогу й за те, що саме зараз разом готуємося до спроби Росії посилити удари. Ні для кого у світі сьогодні плани держави-терориста не залишаться невідомими", - наголосив він.

Нагадаємо, у середу вранці, 18 січня, у Броварах під Києвом поруч із дитячим садком та житловим будинком розбився гвинтокрил. Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, з них - 1 дитина. Зокрема, загинуло керівництво МВС: міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Вони летіли до Харкова

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