Трагедія в Чернігові: у лікарні з невідомих причин померла дитина

У Чернігові в обласній дитячій лікарні після діагностованої лакунарної ангіни померла 11-річна Катерина Харько з Хмільниці.

Про це пише Суспільне.

Батько дитини Володимир Харько повідомив, що донька скаржилася на сильний біль у горлі та високу температуру, після чого її госпіталізували.

Катерину доставили до лікарні 1 лютого бригадою швидкої допомоги, де їй призначили лікування. Проте вже наступного ранку її стан різко погіршився. За словами генеральної директорки лікарні Тетяни Лебедєвої, реанімаційні заходи не дали результату, і дитина померла.

Рідні Катерини ставлять під сумнів дії лікарів. Її сестра Тетяна наголошує, що дитина не могла померти від ангіни. Батько дівчинки розповів, що дізнався про смерть доньки лише вранці, коли приїхав її відвідати. За його словами, він намагався телефонувати до лікарні, але ніхто не відповідав.

Рідні припускають, що причиною трагедії могла стати реакція на призначений антибіотик. Тітка Катерини Ольга Чайка висловила обурення тим, що лікарі не контролювали стан дитини після введення препарату. Лікарня проводить службове розслідування, а поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про неналежне виконання професійних обов’язків медпрацівниками, що спричинило тяжкі наслідки. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Рівному на 17-річну дівчину напали два пітбулі, коли вона поверталася додому. Чим закінчилась історія читайте далі.

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