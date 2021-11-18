Трагедія в Хмельницькій області: під час пожежі в будинку загинули 4 маленьких дітей

Трагедія в Хмельницькій області: під час пожежі в будинку загинули 4 маленьких дітей

Загиблим дітям від 1 до 6 років.

У с. Медисівка Хмельницької області внаслідок пожежі у житловому будинку загинули четверо дітей віком від 1 до 6 років. Трагедія сталась у середу ввечері, 17 листопада.

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Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Вчорашній виїзд на ліквідацію пожежі у Хмельницькій області для рятувальників був особливо трагічним. Попри те, що займання житлового будинку в с. Медисівка, Теофіпольської ТГ, Хмельницького району, загасили господарі будинку ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу, пожежа все ж забрала найцінніше — життя чотирьох дітей віком до шести років", - йдеться у повідомленні.

Вогонь також знищив речі домашнього вжитку на площі 5 м2. Для ліквідації займання на місце події прибули 5 надзвичайників.

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