Трагедія в Івано-Франківську: 12-річний хлопчик помер через вірус

У Івано-Франківську в обласній дитячій лікарні помер 12-річний хлопчик, ймовірно, через ускладнення від метапневмовірусу.

Про це повідомило видання "Бліц-Інфо" з посиланням на власні джерела.

Директор обласної дитячої лікарні Тарас Мельник у розмові з журналісткою підтвердив, що смертельний випадок справді був минулої ночі. Втім, що саме стало причиною смерті дитини, наразі не може сказати, адже призначена судмедекспертиза.

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"Хлопчик був у нас за кілька годин перед смертю. Точні причини смерті встановить судмедекспертиза. Там скоріш за все вірус якийсь був, але на фоні серйозного системного захворювання - дерматоміозиту. Це серйозна хвороба, яка мало виліковується", – зазначив він.

Головний державний санітарний лікар Прикарпаття, Руслан Савчук, зазначив, що наразі немає підтвердження лабораторних досліджень про циркуляцію метапневмовірусу в області. Всі питання, що стосуються причини смерті, буде остаточно вирішено після результатів судмедекспертизи.

Нагадаємо, 14 січня, під час відпочинку в гірськолижному комплексі в селі Пилипець на Закарпатті, 12-річний хлопець отримав травму ноги.

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