Трагедія в Одесі: під час гасіння пожежі загинув рятувальник (фото)

Вогонь не могли приборкати майже три години.

В Одесі на вулиці Канатній сталась пожежа у житловому будинку. Під час її гасіння загинув рятувальник.

Про це повідомили у Facebook регіонального управління ДСНС.

Загорілась квартира на верхньому поверсі чотириповерхового будинку. По прибуттю на місце рятувальники побачили, що горить відкритим полум’ям і дах будинку.

Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

Площа пожежі склала 1500 квадратних метрів. Із будинку евакуювали трьох людей.

Співробітники ДСНС гасили пожежу майже три години. На місці працювали 64 рятувальників. Під час гасіння пожежі один з рятувальників загинув, повідомили в ДСНС.

Причину пожежі встановлюють.

Нагадаємо, у Києві спалахнула пожежа у квартирі на вулиці Романа Ратушного. У вогні загинула жінка, її тіло знайшли рятувальники.

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