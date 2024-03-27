Трагедія в пологовому: на Рівненщині лікарі приховують обставини смерті породіллі та немовляти

У місті Костопіль в Рівненській області сталася подвійна трагедія – під час пологів через кесарів розтин померло немовля, а за три дні стало відомо і про смерть його матері. Родина звинувачує лікарів у недбалості та непрофесіоналізмі, а у поліції відкрили кримінальне провадження.

Про загадкові смерті у пологовому будинку пише OBOZ.UA.

Четверта вагітність 35-річної Ганни Данильчук проходила без ускладнень. Народження сина батьки очікували 15-16 березня. До зустрічі з маленьким братиком готувалися й старші діти – два сини (17 та 10 років) та 15-річна донька.

На своїй сторінці у Facebook жінка опублікувала фотографію останнього УЗД, на якому їй з чоловіком повідомили стать майбутньої дитини. Жодних відхилень у розвитку дитини обстеження не виявило.

Ганна Данильчук опублікувала фото останнього УЗД. Фото: Facebook Ганни Данильчук

Напередодні визначеного терміну пологів жінку поклали до Костопільської багатопрофільної лікарні. Але пологи розпочалися на кілька днів пізніше – ввечері 19 березня.

"Вона зателефонувала до чоловіка, сказала, що народжує. Він хотів під'їхати, але Аня його вмовила залишитися вдома. Сказала, мовляв, ти й так втомився після роботи, що я – без тебе не народжу?" – розповіла журналістам свекруха жінки Тетяна.

Усю ніч рідні чекали на звістку про народження дитини, але повідомлень ані від жінки, ані від лікарів не було. Ледь дочекавшись ранку, чоловік Ганни приїхав до пологового будинку.

"І тільки там йому повідомили, що дитина народилася, але, на жаль, померла. А його дружина у реанімації. Він кинувся туди, та його не пустили. Не пустили й маму Ані, яка також приїхала до лікарні", – згадувала той страшний день Тетяна.

З'ясувалося, що чотири години Ганна намагалася народити дитину самостійно. Врешті лікарі вирішили робити кесарів розтин. На питання чоловіка, чому це не зробили раніше, ніхто з медперсоналу не зміг дати логічну відповідь. Пояснення на думку родичів були дуже дивними: великий плід та вузький таз у породіллі. Але ж хлопчик народився з вагою 3 кг 900 г і під час вагітності лікарі нічого не казали про великі розміри плоду. До того ж у жінки тричі були нормальні пологи.

Родина Ганни Данильчук чекала на четверту дитину. Фото: Facebook Ганни Данильчук

У довідці, яку видали рідним у пологовому будинку, написано, що дитина прожила всього 15 хвилин, а реанімаційні дії проводили 40 хвилин.

"У довідці про смерть написано діагноз – "гіпоплазія легень". Хоча патологоанатом нам казав, що з легенями було все нормально, вони були рожевого кольору", – розповіла Тетяна.

Гіпоплазія (недорозвинення) легень плоду – це тяжка патологія, яка діагностується ще на ранніх термінах вагітності за допомогою УЗД. Але жодне обстеження за дев'ять місяців не виявляло нічого подібного.

У пологовому відділенні рідним розповіли, що під час кесаревого розтину у жінки почалася сильна кровотеча, яку не могли зупинити. Тому довелося викликати бригаду хірургів з Рівного. Жінці повністю видалили матку, зробили переливання крові та ввели у штучну кому. Після операції Ганну перевели до реанімації та два дні не пускали до неї рідних.

"Нам говорили, що прогноз позитивний, вона просто перебуває у штучній комі. А від інших людей, які цікавилися станом невістки безпосередньо в реанімації, ми чули, що Аня не виживе", – розповіла Тетяна.

У п'ятницю, 22 березня, жінку вивели з коми та пустили до неї чоловіка. Єдине, що змогла сказати йому Ганна, що вона не змогла народити дитину самостійно. Ввечері того ж дня Ганна померла, однак рідні про це дізналися лише зранку, коли приїхали провідати її у лікарню. Ніхто з медперсоналу не спромігся подзвонити їх, щоб повідомити про смерть жінки.

"Я вранці у суботу вирішила зателефонувати до лікарні. Запитала, як там Ганна, а мені кажуть, що ввечері вона померла. Я кілька разів їх питала: "У скільки це сталося? Коли вона померла?" А вони не відповідали, казали, що лікар прийде, у нього спитайте. Потім я сама вже зателефонувала синові й сказала йому", – розповіла свекруха.

У лікарні родичам Ганни висловили співчуття, але обмінну картку жінки скопіювати не дали.

Ганна не дожила всього місяць до свого 36-річчя, без матері лишилися троє дітей, а рідні досі не знають правди, чому померли мати й немовля, які не мали проблем зі здоров'ям.

Після цих жахливих смертей виконувач обов'язків мера Костополя Давид Дідух заявив, що головного лікаря Романа Товарницького, який очолює медзаклад вже 20 років, буде звільнено з 28 березня.

У поліції Рівненської області відкрили кримінальне провадження за ст. 140 КК України – неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. У разі доведення лікарської помилки винному загрожує до трьох років позбавлення волі.

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