Трагічна ДТП у Житомирській області: водій збив 16-річну дівчину, до лікарні її не довезли

Трагічна ДТП у Житомирській області: водій збив 16-річну дівчину, до лікарні її не довезли

Чоловік перебував нетверезим за кермом.

У селищі Городниця Новоград-Волинського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легковика збив 16-річну місцеву жительку. Дівчина померла в машині швидкої допомоги під час транспортування до лікарні.

Про це повідомили у поліції у Житомирській області.

Також читайте Швидка допомога перекинулася і врізалася у фуру: в Одеській області сталася серйозна ДТП

Водій автомобіля Volkswagen, рухаючись вулицею селища, наїхав на дівчину, яка йшла назустріч справа. Каретою «швидкої» дівчину транспортували до лікарні, однак дорогою вона померла.

За кермом легковика перебував 38-річний місцевий житель, працівник лісового господарства. Поліцейські доправили його до медичного закладу для освідування. Експертиза показала, що чоловік перебував у стані сп'яніння – 2,4 проміле алкоголю в крові.

ДТП з автобусом: двоє пасажирів перебувають у тяжкому стані

Раніше повідомлялося, що у Чернігові патрульний на смерть збив чоловіка.

Читайте також: