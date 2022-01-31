Трагічна ДТП у Житомирській області: водій збив 16-річну дівчину, до лікарні її не довезли  

Чоловік перебував нетверезим за кермом.
У селищі Городниця Новоград-Волинського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легковика збив 16-річну місцеву жительку. Дівчина померла в машині швидкої допомоги під час транспортування до лікарні.
Про це повідомили у поліції у Житомирській області.
Водій автомобіля Volkswagen, рухаючись вулицею селища, наїхав на дівчину, яка йшла назустріч справа. Каретою «швидкої» дівчину транспортували до лікарні, однак дорогою вона померла.
За кермом легковика перебував 38-річний місцевий житель, працівник лісового господарства. Поліцейські доправили його до медичного закладу для освідування. Експертиза показала, що чоловік перебував у стані сп'яніння – 2,4 проміле алкоголю в крові.
Раніше повідомлялося, що у Чернігові патрульний на смерть збив чоловіка.
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