Трагічна поїздка з другом: на Закарпатті хлопець загинув внаслідок ДТП з мотоциклом (фото)

За смертельну ДТП 23-річному мотоциклісту загрожує до десяти років ув’язнення.

На Закарпатті внаслідок ДТП загинув 15-річний пасажир мотоцикла Gеоn. За кермом перебував його п’яний 23-річний товариш. У його крові виявлено 1,7 проміле алкоголю.

Про це повідомила пресслужба поліції Закарпаття.

Аварія сталася ввечері в Іршаві. На місці поліцейські встановили, що 23-річний мешканець села Ільниця, перебуваючи за кермом мотоцикла Gеоn, перетнув зустрічну смугу руху, виїхав на тротуар та врізався в огорожу.

"15-річний пасажир мотоцикла, який перебував без захисного шолома, отримав тілесні ушкодження від яких помер у кареті швидкої медичної допомоги. До лікарні з тілесними ушкодженнями було доставлено і водія мотоцикла", – йдеться у повідомленні.

Наразі 23-річного водія затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Вінницькій області внаслідок ДТП загинули дві людини.

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