Трагічна смерть жінки на станції: "Укрзалізниця" попередила пасажирів про серйозні затримки в русі (перелік)

Трагічна смерть жінки на станції: "Укрзалізниця" попередила пасажирів про серйозні затримки в русі (перелік)

Потерпіла, яка потрапила під потяг, загинула на місці.

У середу, 17 листопада, "Укрзалізниця" повідомила про затримку поїздів на ділянці "Полтава — Харків". Причина у серйозній трагедії, яка сталася на залізничній станції Пирогово у селі Огульці Богодухівського району Харківської області, де жінку на смерть збив потяг.

Про це повідомляє пресслужби "Укрзалізниця" і поліції.

Зазначається, що під час удару жінку відкинуло на суміжний шлях під поїзд, який рухався назустріч. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблої та обставини аварії. На місці трагедії працюють слідчі, які з'ясовують всі деталі інциденту.

"Через травмування людини вантажним поїздом на дільниці Полтава — Харків та відповідні слідчі дії затримується низка пасажирських рейсів в обох напрямках", - сказано у повідомленні.

Затримуються поїзди:

№64 Київ — Харків (орієнтовний час затримки 6 годин);

№141 Бахмут — Львів (5 годин 42 хвилини);

№725 Харків — Київ (3 години 30 хвилин);

№18 Ужгород — Київ (3 години 10 хвилин);

№8 Одеса — Харків (2 години);

№722 Київ — Харків (40 хвилин).

Час затримки може змінитися, тому пасажирів просять стежити за оновленнями.

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