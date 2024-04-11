Трагічні випадки з мотоблоками на Полтавщині: один чоловік втратив ногу, ще один помер

У поліції звернулися до людей із закликом бути обережними під час використання техніки.

На Полтавщині впродовж кількох останніх днів сталися дві трагічні події з людьми під час використання в приватному секторі мотоблоків на території власних господавств.

Про це повідомив речник обласної поліції Юрій Сулаєв.

За його даними, один випадок трапився 8 квітня у Драбинівській громаді Полтавського району, чоловік втратив ногу. А в іншому випадку, що стався 10 квітня у селі Селещина, унаслідок травматичної ампутації ноги чоловік помер.

"Врахуйте цю інформацію та будьте обережні під час сільгоспробіт", - написав він.

Нагадаємо, на Хмельниччині сталася смертельна дорожня пригода. Місцевий мешканець за кермом мотоблоку заїхав у кювет, через що транспортний засіб перекинувся.

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