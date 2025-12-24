Трагедія через цікавість: дитина на Сумщині принесла вибухівку додому та дістала тяжкі поранення

На Сумщині через вибух невстановленого предмета постраждала дитина: деталі від поліції / © УНІАН

На Сумщині внаслідок вибуху невстановленого предмета тяжко травмувався 10-річний хлопчик.

Про це передає поліція Сумської області.

За попередньою інформацією, дитина самостійно принесла невідомий предмет до помешкання. Через деякий час стався вибух.

Поліція закликає не брати до рук, не переносити або намагатися розбирати знайдені предмети, незалежно від їхнього зовнішнього вигляду.

«Батьки, постійно нагадуйте дітям правила мінної та вибухової безпеки, контролюйте їхнє дозвілля та пояснюйте, що у разі виявлення будь-яких небезпечних знахідок слід негайно повідомити дорослих або звернутися на спецлінію 102. Обережність і відповідальність можуть запобігти трагедіям та врятувати життя і здоров’я дітей», — закликали правоохоронці.

Раніше у Сумах 11-річний хлопчик потрапив до лікарні після того, як у його руках здетонував запал від гранати.