ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

Трагедія через цікавість: дитина на Сумщині принесла вибухівку додому та дістала тяжкі поранення

На Сумщині дитина постраждала від вибуху невідомого предмета.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
На Сумщині через вибух невстановленого предмета постраждала дитина: деталі від поліції

На Сумщині через вибух невстановленого предмета постраждала дитина: деталі від поліції / © УНІАН

На Сумщині внаслідок вибуху невстановленого предмета тяжко травмувався 10-річний хлопчик.

Про це передає поліція Сумської області.

За попередньою інформацією, дитина самостійно принесла невідомий предмет до помешкання. Через деякий час стався вибух.

Поліція закликає не брати до рук, не переносити або намагатися розбирати знайдені предмети, незалежно від їхнього зовнішнього вигляду.

«Батьки, постійно нагадуйте дітям правила мінної та вибухової безпеки, контролюйте їхнє дозвілля та пояснюйте, що у разі виявлення будь-яких небезпечних знахідок слід негайно повідомити дорослих або звернутися на спецлінію 102. Обережність і відповідальність можуть запобігти трагедіям та врятувати життя і здоров’я дітей», — закликали правоохоронці.

Раніше у Сумах 11-річний хлопчик потрапив до лікарні після того, як у його руках здетонував запал від гранати.

Дата публікації
Кількість переглядів
161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie