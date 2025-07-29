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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
9394
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4 хв

Трагедія моделі Марії Ковальчук: учасниця скандальної вечірки каже, що все брехня

Ще одна українка, яка була з Ковальчук у Дубаї, розповіла свою версію трагедії.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Який вигляд нині смає Марія Ковальчук

Який вигляд нині смає Марія Ковальчук / © скриншот

21-річна Мілена Долганова, одна з учасниць вечірки, після якої українська модель Марія Ковальчук дістала важкі травми, розказала свою версію подій. За словами дівчини, все було зовсім не так, як розповідає постраждала.

Про це Долганова розповіла в інтерв’ю «Фокусу».

Мілена заперечила інформацію, яка з’явилась в українських медіа про її вік та громадянство. Вона впевнена, що це робиться навмисно, аби збурити суспільство.

«По-перше, що хочу сказати: майже все, що каже Марія та її мати, — брехня. По-друге, мені не 16 років і я не громадянка РФ, як нещодавно казала Ковальчук. Нащо вона збрехала та назвала мене росіянкою? Щоб мене більше ненавиділи? Я народилася в Києві й більшу частину життя прожила там. Я — громадянка України та пишаюся цим. Хай не брешуть на мене. Наразі я резидент Об’єднаних Арабських Еміратів, живу в Дубаї, навчаюся та працюю тут. Займаюсь маркетингом», — розповідає Мілена.

Що розповіла українка Долганова

Дівчина стверджує, що Марію Ковальчук ніхто не бив й не знущався, посилаючись на звіт щодо розслідування цієї справи.

«Його копія є у матері Марії Ковальчук, бо вона розсилала документ всім учасникам справи. Однак в інтерв’ю Собчак вона навмисно приховала найсуттєвіші факти розслідування, через які слідству стало очевидно, що ніхто не причетний до травм її доньки», — додає Долганова.

Українка стверджує, що Марія вийшла з номера приблизно о 21:15 без видимих ознак побоїв і не зверталась по допомогу ані до персоналу, ані на рецепцію, ані до охорони п’ятизіркового готелю.

«Це зафіксовано. Вона вийшла на вулицю одна. І ніхто з готелю за нею не виходив. Це зняли як готельні, так і всі інші камери спостереження. Усі, хто був у номері, з нього не виходили. Є камери біля номера й у ліфтах. На будівництві вона опинилася о 2:09 ночі, тобто через 5 годин. Це підтверджують двоє охоронців будівництва, які проганяли її й доповіли керівництву, що попри неодноразові заборони потерпіла продовжує спроби проникнути на територію. І коли їй це вдалося, охоронці її шукали, щоб вивести. Де вона була ці 5 годин? Відповідає просто — не пам’ятаю, а її мати цього взагалі не згадує. Як її могли переслідувати 5 годин, якщо будівництво недалеко від готелю, а з номера ніхто не виходив?» — розводить руками Мілена.

Інтерв’ю Собчак — для хайпу

За словами українки, в інтерв’ю Ксенії Собчак не згадується, що є свідки, які бачили, як Марія дерлася по будівельному крану — її начебто ніхто не переслідував.

«Цю справу протягом чотирьох місяців розслідували три різні структури Дубаю: поліція, прокуратура та служба безпеки. І всі вони дійшли висновку — винних немає. Вона зробила це сама. Але для хайпу це не має значення. Потрібен скандал, перегляди й лайки. Тому мати Марії й почала говорити не в Дубаї, де за наклеп суворе покарання, а вже після від’їзду», — впевнена Мілена.

Що сталося того вечора: версія Мілени

Долганова також розповіла, що того вечора всі учасники вечірки спілкувалися без жодної агресії чи погроз — в дружній атмосфері. За її словами, компанія не вживала заборонених речовин.

Мілена Долганова звинуватила Марію Ковальчук у брехні / © із соцмереж

Мілена Долганова звинуватила Марію Ковальчук у брехні / © із соцмереж

«До вечора третього дня Марія почала істерику. Говорила, що в неї всередині порожнеча, що їй усе набридло і що більше ніхто її не побачить. Ми не знали, що робити. Вона почала перелазити через огорожу балкона. Коли вона вийшла з номера, всі заспокоїлися, що її деякий час не буде. Думали, повернеться, адже речі й документи залишились у номері. Взяла лише телефон, але нікому так і не зателефонувала», — зазначає Мілена і додає, що Марія була тверезою.

Відповідаючи на питання про мотиви Ковальчук, вона розводить руками: «Я не знаю, в той день я зустріла її вперше в житті. Для мене — загадка, чому вона це зробила і навіщо намагається робити далі».

Нагадаємо, українські правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом торгівлі людьми у справі Марії Ковальчук. Наразі дівчина пересувається за допомогою колісного крісла та милиць. Її мати раніше заявляла, що після зникнення дівчину знайшли лише через 10 днів без телефона та документів і що родині пропонували $2 млн за мовчання.

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