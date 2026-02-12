ТСН у соціальних мережах

Трагедія на Чернігівщині: у будинку живцем згоріла ціла сім’я (фото)

Під час пожежі у будинку перебували батьки та їхній син. Рятувальники виявили тіла.

Анастасія Павленко
Рятувальники

Рятувальники / © УДСНС в Івано-Франківській області

У селі Ріпки Чернігівського району у будинку сталася смертельна пожежа — загинули троє осіб.

Про випадок повідомили у поліції регіону.

«Під час ліквідації займання вогнеборці виявили тіла трьох мешканців будинку: 60-річних господарів домоволодіння та їхнього 36-річного сина. Попередня причина пожежі — необережне поводження з вогнем», — йдеться у повідомленні відомства.

Під час пожежі загинули троє осіб

Під час пожежі загинули троє осіб

За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), призначені експертні дослідження.

Нагадаємо, на Львівщині в житловому будинку виявили тіла трьох дітей. Попередньо вони померли внаслідок отруєння продуктами горіння. Хлопчикам було шість, чотири та два роки. Матір загиблих дітей затримано — її не було вдома під час трагедії.

