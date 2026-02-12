- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 470
- Час на прочитання
- 1 хв
Трагедія на Чернігівщині: у будинку живцем згоріла ціла сім’я (фото)
Під час пожежі у будинку перебували батьки та їхній син. Рятувальники виявили тіла.
У селі Ріпки Чернігівського району у будинку сталася смертельна пожежа — загинули троє осіб.
Про випадок повідомили у поліції регіону.
«Під час ліквідації займання вогнеборці виявили тіла трьох мешканців будинку: 60-річних господарів домоволодіння та їхнього 36-річного сина. Попередня причина пожежі — необережне поводження з вогнем», — йдеться у повідомленні відомства.
За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), призначені експертні дослідження.
Нагадаємо, на Львівщині в житловому будинку виявили тіла трьох дітей. Попередньо вони померли внаслідок отруєння продуктами горіння. Хлопчикам було шість, чотири та два роки. Матір загиблих дітей затримано — її не було вдома під час трагедії.