Трагедія на Чернігівщині: у будинку живцем згоріла ціла сім’я (фото)

Рятувальники / © УДСНС в Івано-Франківській області

Реклама

У селі Ріпки Чернігівського району у будинку сталася смертельна пожежа — загинули троє осіб.

Про випадок повідомили у поліції регіону.

«Під час ліквідації займання вогнеборці виявили тіла трьох мешканців будинку: 60-річних господарів домоволодіння та їхнього 36-річного сина. Попередня причина пожежі — необережне поводження з вогнем», — йдеться у повідомленні відомства.

Реклама

Під час пожежі загинули троє осіб

За цим фактом слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), призначені експертні дослідження.

Нагадаємо, на Львівщині в житловому будинку виявили тіла трьох дітей. Попередньо вони померли внаслідок отруєння продуктами горіння. Хлопчикам було шість, чотири та два роки. Матір загиблих дітей затримано — її не було вдома під час трагедії.