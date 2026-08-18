Трагедія на Гамаліївському водосховищі: троє підлітків упали з 15-метрової вишки, один загинув

На Львівщині загинув підліток, ще двоє дітей — у реанімації

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Ввечері понеділка, 17 серпня, на території Гамаліївського водосховища поблизу Львова троє підлітків упали з 15-метрової залізобетонної вишки через втрату рівноваги на верхньому майданчику. Внаслідок падіння один 16-річний хлопець помер у лікарні від тяжких травм, а двоє його товаришів наразі перебувають у реанімації в тяжкому стані.

Про це повідомляє Zaxid.net.

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Обставини нещасного випадку

Інцидент стався близько 20:10, коли троє мешканців Львова — один віком 17 років і двоє 16-річних хлопців — вирішили піднятися на занедбану залізобетонну опору громовідводу. Скориставшись металевою драбиною, прикріпленою до конструкції, підлітки вибралися нагору, проте не втрималися і зірвалися вниз.

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На місце події негайно прибули бригади екстреної медичної допомоги, які госпіталізували всіх трьох постраждалих до дитячих медичних закладів Львова. Лікарі діагностували у юнаків політравми, множинні переломи, забої та садна.

Стан постраждалих і розслідування поліції

Попри зусилля медиків Лікарні святого Миколая врятувати життя хлопця 2009 року народження не вдалося, адже він зазнав травм, несумісних із життям. Його товариш 2010 року народження перебуває в цій же лікарні в анестезіології та інтенсивній терапії з закритою черепно-мозковою травмою, тупою травмою живота і пневмотораксом. Йому вже провели екстрену хірургічну операцію.

За інформацією поліції Львівської області, третій постраждалий підліток наразі перебуває в реанімаційному відділенні Центру дитячої медицини «Охматдит». Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України щодо необережного тяжкого тілесного ушкодження та встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, поїздка велосипедом по морозиво обернулася трагедією для 16-річної Зузанни Богойло. Після зіткнення з автомобілем дівчина впала в кому, а попереду на неї може чекати тривале відновлення.

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