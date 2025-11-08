- Дата публікації
Трагедія на Херсонщині: дитина постраждала через вибух невідомого предмета
У 12-річного хлопчика — вибухова травма та уламкові поранення спини і ніг.
У селі Станіслав на Херсонщині через вибух невідомого предмета постраждала дитина. Надзвичайна подія сталася у п’ятницю, 7 листопада.
Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.
«У 12-річного хлопчика — вибухова травма та уламкові поранення спини і ніг», — уточнив посадовець.
Зазначається, що трагедія сталася через необережне поводження дорослого з вибуховим пристроєм.
