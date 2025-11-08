ТСН у соціальних мережах

Трагедія на Херсонщині: дитина постраждала через вибух невідомого предмета

У 12-річного хлопчика — вибухова травма та уламкові поранення спини і ніг.

Швидка допомога

Швидка допомога / © Національна поліція України

У селі Станіслав на Херсонщині через вибух невідомого предмета постраждала дитина. Надзвичайна подія сталася у п’ятницю, 7 листопада.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

«У 12-річного хлопчика — вибухова травма та уламкові поранення спини і ніг», — уточнив посадовець.

Зазначається, що трагедія сталася через необережне поводження дорослого з вибуховим пристроєм.

Нагадаємо, у Києві у Дніпровському районі стався вибух гранати у квартирі, внаслідок якого загинуло двоє людей, ще одна постраждала.

