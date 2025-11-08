Трагедія на Херсонщині: дитина постраждала через вибух невідомого предмета

У кожного певно є спогади про «складні часи», коли доводилося вигадувати страву з нічого. Коли вечеря складалася з тостів, кетчупу та фантазії. Такі моменти не просто вчать економити, вони формують наше відчуття стійкості: «Я зможу впоратись, навіть якщо маю лише кілька простих інгредієнтів».