Трагедія на Хмельниччині: 10-річний хлопчик загинув через вибух гранати в будинку

Під Хмельницьким вибухнула граната у руках дитини, матір у лікарні. / © Національна поліція Хмельницької області

У селі Мала Кужелівка Дунаєвецької громади сталася трагедія: внаслідок вибуху боєприпасу в житловому будинку загинула дитина, а її матір отримала поранення. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом незаконного поводження зі зброєю та вбивства.

Про це повідомляє Поліція Хмельницької області.

Як повідомили у поліції, подія сталася у неділю, 22 лютого, близько 21:45. За попередніми даними слідства, у кімнаті перебували 45-річна жінка та її 10-річний син.

«За попередньою інформацією, хлопчик грався гранатою, яка вибухнула», — зазначають у правоохоронних органах.

На місце події оперативно прибули екстрені служби: медики, слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки та кінолог. Лікарі «швидкої» протягом тривалого часу намагалися реанімувати дитину, проте отримані травми виявилися несумісними з життям. Матір хлопчика госпіталізували до травматологічного відділення Дунаєвецької багатопрофільної лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості.

За інформацією поліції, під час огляду приміщення та подвір’я вибухотехніки вилучили уламки боєприпасу для проведення експертизи. Інших небезпечних предметів у будинку не виявлено. Слідчі відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 п. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини).

Наразі поліція встановлює походження гранати та те, як вона потрапила до рук дитини.

Чому не можна чіпати будь-які боєприпаси

Як повідомили у FSD Україна, важливо пам’ятати, що візуальний стан боєприпасу ніколи не відображає його реальну небезпеку. Навіть якщо снаряд виглядає застарілим, іржавим або таким, що не спрацював під час падіння, він залишається готовим до вибуху в будь-який момент.

Фахівці наголошують: будь-який дотик, нахил чи зміна положення знайденого предмета можуть активувати пошкоджений детонатор. Існує чимало випадків, коли боєприпаси спрацьовували не лише під час перенесення, а навіть просто після того, як їх потримати в руках чи перенести до теплого приміщення. Жодна цікавість не варта ризику для життя.

Нагадаємо, на Рівненщині дитина отримала серйозні поранення через вибух невідомого предмета у руках. Хлопчика госпіталізували з ампутацією пальців кисті після спроби оглянути небезпечну знахідку.