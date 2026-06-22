Трагедія на Хмельниччині: хлопець помер після укусу комахи

Комаха / © Associated Press

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У Грицівському кар’єрі, що на Хмельниччині, хлопець помер після укусу комахи. Ймовірно, у нього стався анафілактичний шок.

Про це повідомляють «Реальні новини».

У Грицівському кар’єрі стався смертельний випадок: хлопець помер після укусу комахи. Медики тривалий час намагалися його врятувати, однак він помер на місці події.

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За попередньою інформацією, причиною трагедії міг стати укус дикої бджоли. У потерпілого розвинулася сильна алергічна реакція, що призвела до анафілактичного шоку.

Стан хлопця стрімко погіршився, і, попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося.

Раніше йшлося про те, що зняти свербіж після укусу комара можна за секунди — лікарка радить не розчісувати місце укусу, а просто легенько потерти шкіру двома пальцями. Такий простий рух швидко зменшує неприємні відчуття — легке тертя допомагає «перекрити» сигнал свербежу та не дає йому посилюватися. Важливо не травмувати шкіру — розчісування тільки посилює подразнення, тоді як м’який вплив дозволяє уникнути запалення та дискомфорт.

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