Трагедія на Хмельниччині: тіла трьох дітей виявили в автомобілі у річці

Троє дітей загинули у ДТП на Хмельниччині

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У селі Гуменці Камʼянець-Подільського району правоохоронці виявили автівку у річці. Всі троє підлітків, які перебували в салоні, загинули.

Про випадок повідомили у поліції.

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До поліції звернувся місцевий житель з повідомленням про зникнення 13-річної доньки, яка напередодні ввечері пішла на день народження до друга, але так і не повернулася. Чоловік також повідомив, що разом з дівчинкою зникли ще двоє хлопців віком 15 та 16 років, які також були на святкуванні.

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Троє дітей загинули у ДТП на Хмельниччині

Правоохоронці встановили, що діти незадовго до зникнення, пересувалися автомобілем «ВАЗ 21099». Згодом поліцейські виявили автівку у річці в сусідньому селі. Усередині транспортного засобу перебували тіла трьох зниклих дітей.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії. Триває розслідування.

Раніше повідомлялося, що у Бурштині на дорозі зіткнулися дві машини. У результаті ДТП загинуло подружжя.

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