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Трагедія на Хмельниччині: тіла трьох дітей виявили в автомобілі у річці
На Хмельниччині загинули троє підлітків віком 13, 15 та 16 років. Їхні тіла знайшли в автомобілі «ВАЗ 21099», який виявили у водоймі поблизу села Гуменці Кам’янець-Подільського району.
У селі Гуменці Камʼянець-Подільського району правоохоронці виявили автівку у річці. Всі троє підлітків, які перебували в салоні, загинули.
Про випадок повідомили у поліції.
До поліції звернувся місцевий житель з повідомленням про зникнення 13-річної доньки, яка напередодні ввечері пішла на день народження до друга, але так і не повернулася. Чоловік також повідомив, що разом з дівчинкою зникли ще двоє хлопців віком 15 та 16 років, які також були на святкуванні.
Правоохоронці встановили, що діти незадовго до зникнення, пересувалися автомобілем «ВАЗ 21099». Згодом поліцейські виявили автівку у річці в сусідньому селі. Усередині транспортного засобу перебували тіла трьох зниклих дітей.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії. Триває розслідування.
Раніше повідомлялося, що у Бурштині на дорозі зіткнулися дві машини. У результаті ДТП загинуло подружжя.