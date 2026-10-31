ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
240
Час на прочитання
1 хв

Трагедія на Хмельниччині: тіла трьох дітей виявили в автомобілі у річці

На Хмельниччині загинули троє підлітків віком 13, 15 та 16 років. Їхні тіла знайшли в автомобілі «ВАЗ 21099», який виявили у водоймі поблизу села Гуменці Кам’янець-Подільського району.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Троє дітей загинули у ДТП на Хмельниччині

Троє дітей загинули у ДТП на Хмельниччині

У селі Гуменці Камʼянець-Подільського району правоохоронці виявили автівку у річці. Всі троє підлітків, які перебували в салоні, загинули.

Про випадок повідомили у поліції.

До поліції звернувся місцевий житель з повідомленням про зникнення 13-річної доньки, яка напередодні ввечері пішла на день народження до друга, але так і не повернулася. Чоловік також повідомив, що разом з дівчинкою зникли ще двоє хлопців віком 15 та 16 років, які також були на святкуванні.

Троє дітей загинули у ДТП на Хмельниччині

Троє дітей загинули у ДТП на Хмельниччині

Правоохоронці встановили, що діти незадовго до зникнення, пересувалися автомобілем «ВАЗ 21099». Згодом поліцейські виявили автівку у річці в сусідньому селі. Усередині транспортного засобу перебували тіла трьох зниклих дітей.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії. Триває розслідування.

Раніше повідомлялося, що у Бурштині на дорозі зіткнулися дві машини. У результаті ДТП загинуло подружжя.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie