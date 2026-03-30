Трагедія на Хмельниччині: у ДТП загинула молода мати, двоє дітей опинилися у реанімації

Смертельна ДТП на Хмельниччині / © Національна поліція Хмельницької області

Поблизу села Давидківці на Хмельниччині сталася смертельна ДТП за участю позашляховика та малолітражки. 28-річна жінка загинула на місці, а її дітей віком 1 та 6 років рятують медики. Винуватця смертельної аварії уже затримала поліція.

Про це повідомляє ГУНП у Хмельницькій області у Facebook.

Деталі нічної аварії

Трагедія сталася у неділю, 29 березня, близько 20:35. За даними слідства, 39-річний мешканець Кропивницького, керуючи кросовером Mazda CX-5, зіткнувся з автомобілем Daewoo Matiz, за кермом якого перебувала 28-річна місцева мешканка.

Удар був такої сили, що водійка Daewoo Matiz отримала травми, несумісні з життям, і померла до приїзду медиків.

Стан постраждалих дітей

Найбільший удар припав на пасажирів малолітражки — двох маленьких дітей загиблої: однорічне немовля та 6-річна дитина отримали важкі травми. Наразі діти перебувають у реанімаційному відділенні Хмельницької міської дитячої лікарні.

Також допомога знадобилася 26-річній пасажирці Mazda CX-5, проте її травми виявилися легкими, і госпіталізація не знадобилася.

Як покарають винуватця аварії

Поліцейські затримали водія Mazda CX-5 на місці події (в порядку ст. 208 КПК України). Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

«Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу», — зазначають у поліції.

Якщо провину водія доведуть, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі 25 березня автомобіль працівників ТЦК та СП збив жінку-пішохода у Хаджибейському районі. Потерпілу госпіталізували, а військкомат вже розпочав службове розслідування за цим фактом.