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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
412
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1 хв

Трагедія на Хмельниччині: у ставку потонули бабуся з внучкою

Рятувальники дістали тіло жінки, а згодом — дитини. Як саме сталася трагедія — наразі невідомо.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У ставку потонули дві людини

У ставку потонули дві людини / © rybalka.co.ua

У селі Ямпіль Шепетівського району під час відпочинку на місцевому ставку потонули двоє людей — бабуся та її онучка.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області.

«Після прибуття на місце рятувальники виявили на березі водойми тіло жінки 1962 року народження. Його з води дістали місцеві жителі до приїзду ДСНС», — йдеться у повідомленні.

Для пошуку дитини рятувальники обстежили водойму за допомогою човна. Під час пошукових робіт вони виявили тіло дівчинки 2014 року народження.

Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві у Дніпрі виявили тіла двох чоловіків. Страшну знахідку помітили на березі у столичному Гідропарку. У Мережі повідомляють, що загиблі — іноземці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
412
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