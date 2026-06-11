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Трагедія на Хмельниччині: у ставку потонули бабуся з внучкою
Рятувальники дістали тіло жінки, а згодом — дитини. Як саме сталася трагедія — наразі невідомо.
У селі Ямпіль Шепетівського району під час відпочинку на місцевому ставку потонули двоє людей — бабуся та її онучка.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області.
«Після прибуття на місце рятувальники виявили на березі водойми тіло жінки 1962 року народження. Його з води дістали місцеві жителі до приїзду ДСНС», — йдеться у повідомленні.
Для пошуку дитини рятувальники обстежили водойму за допомогою човна. Під час пошукових робіт вони виявили тіло дівчинки 2014 року народження.
Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Києві у Дніпрі виявили тіла двох чоловіків. Страшну знахідку помітили на березі у столичному Гідропарку. У Мережі повідомляють, що загиблі — іноземці.