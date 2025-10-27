Трагедія на Кіровоградщині: у будинку вчаділи троє осіб

Чадний газ вбив трьох людей / © pixabay.com

У Кіровоградській області у будину двоє дітей та дорослий загинули через отруєння чадним газом.

Про це повідомили у ДСНС.

«До рятувальників надійшло повідомлення про те, що у с. Новий Стародуб Петрівської громади Олександрійського району внаслідок отруєння чадним газом загинуло троє осіб, серед них двоє дітей 2010 та 2011 р.н.» — йдеться у повідомленні відомства.

Ще одна дитина та жінка серйозно постраждали. Їх доправлено до медичного закладу.

Поліція здійснює розслідування трагедії.

