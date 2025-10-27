- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Трагедія на Кіровоградщині: у будинку вчаділи троє осіб
На місці рятувальники виявили трьох загиблих, серед них — двоє дітей.
У Кіровоградській області у будину двоє дітей та дорослий загинули через отруєння чадним газом.
Про це повідомили у ДСНС.
«До рятувальників надійшло повідомлення про те, що у с. Новий Стародуб Петрівської громади Олександрійського району внаслідок отруєння чадним газом загинуло троє осіб, серед них двоє дітей 2010 та 2011 р.н.» — йдеться у повідомленні відомства.
Ще одна дитина та жінка серйозно постраждали. Їх доправлено до медичного закладу.
Поліція здійснює розслідування трагедії.
Нагадаємо, у приватному будинку на Прикарпатті стався витік чадного газу, через що одномісячна дитина дістала отруєння. Постраждалу дитину терміново доправили до лікарні.