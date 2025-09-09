Трагедія на кордоні: 23-річний харків’янин загинув, тікаючи до Молдови - подробиці

ДПСУ

На українсько-молдовському кордоні під час переслідування прикордонниками загинув 23-річний харків’янин, який намагався незаконно перетнути державний рубіж. Другого чоловіка затримали.

Про це розповіла радник з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в коментарі УНІАН.

Слідство з’ясувало, що 1 вересня прикордонний наряд помітив двох чоловіків, які перелазили через загородження і намагалися рухатися в бік Молдови. Вони ігнорували вимоги зупинитися, тож прикордонники зробили кілька попереджувальних пострілів. Пізніше 23-річного харків’янина знайшли мертвим від вогнепального поранення, а другого чоловіка затримали.

«Наразі одному з прикордонників повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі», — зазначила Сапьян.

3 вересня ДБР відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі чоловіка. Слідчі оглянули місце події, вилучили зброю та особисті речі загиблого, а також допитали прикордонників та свідків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Одещині прикордонник застрелив чоловіка. Це сталося поблизу кордону з Молдовою під час патрулювання. ДБР розслідує обставини смерті військовослужбовця.