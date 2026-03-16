ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
264
Час на прочитання
1 хв

Трагедія на Київщині: батько застрелив 11-річну доньку та наклав на себе руки

В Ірпені жінка знайшла свого брата та його дитину мертвими у їхній власній оселі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
На Київщині батько застрелив свою доньку та наклав на себе руки / © Reuters

На Київщині, у місті Ірпінь, 52-річний чоловік застрелив свою 11-річну доньку, після чого покінчив життя самогубством.

Про це повідомляє поліція Київської області.

«До поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що за місцем проживання в будинку в місті Ірпінь вона виявила без ознак життя свого брата та його малолітню доньку. На місце події негайно прибули правоохоронці», — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, 52-річний чоловік, перебуваючи в помешканні разом зі своєю 11-річною донькою, ймовірно здійснив постріл із вогнепальної зброї в голову дитини, після чого покінчив життя самогубством. Також відомо, що дівчинка хворіла.

Для з’ясування остаточної причини смерті, тіла померлих передали на судово-медичну експертизу. За фактом загибелі чоловіка та дитини слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Львівщині у селі Станіславчик чоловік застрелив власних дітей — 13-річного Степана та 15-річну Діану, а потім, ймовірно, покінчив із собою. Попередньою причиною трагедії правоохоронці називають ревнощі та страх, що діти «не дістануться нікому».

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Дата публікації
Кількість переглядів
264
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie