Трагедія на Київщині: батько застрелив 11-річну доньку та наклав на себе руки

На Київщині батько застрелив свою доньку та наклав на себе руки

На Київщині, у місті Ірпінь, 52-річний чоловік застрелив свою 11-річну доньку, після чого покінчив життя самогубством.

Про це повідомляє поліція Київської області.

«До поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що за місцем проживання в будинку в місті Ірпінь вона виявила без ознак життя свого брата та його малолітню доньку. На місце події негайно прибули правоохоронці», — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, 52-річний чоловік, перебуваючи в помешканні разом зі своєю 11-річною донькою, ймовірно здійснив постріл із вогнепальної зброї в голову дитини, після чого покінчив життя самогубством. Також відомо, що дівчинка хворіла.

Для з’ясування остаточної причини смерті, тіла померлих передали на судово-медичну експертизу. За фактом загибелі чоловіка та дитини слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Львівщині у селі Станіславчик чоловік застрелив власних дітей — 13-річного Степана та 15-річну Діану, а потім, ймовірно, покінчив із собою. Попередньою причиною трагедії правоохоронці називають ревнощі та страх, що діти «не дістануться нікому».

