Трагедія на Київщині: під час ліквідації наслідків атаки Росії загинув рятувальник

Михайло Проценко / © ДСНС

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій зазнали болісних втрат через російську агресію. Під час ліквідації наслідків ворожого удару в місті Яготин Київської області загинув працівник ДСНС.

Про це повідомив голова служби Андрій Даник.

Трагедія сталася під час гасіння масштабної пожежі складських будівель, яка виникла внаслідок обстрілу. Рятувальники працювали в надзвичайно складних умовах. У певний момент стався раптовий обвал будівельних конструкцій.

Жертвою інциденту став пожежний-рятувальник 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ) ГУ ДСНС у Київській області, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Михайло Проценко. Йому було лише 30 років.

«Наш побратим, людина честі й відданості справі порятунку. У Михайла залишилася дружина та двоє маленьких синів», — зазначив Даник.

Окрім загиблого, під час виконання службових обов’язків постраждав ще один співробітник ДСНС. Поранення отримав командир відділення тієї ж 22-ї ДПРЧ, майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Хоботня.

49-річного рятувальника госпіталізували. Наразі він перебуває під наглядом лікарів. Колеги та керівництво служби бажають йому якнайшвидшого одужання.

Голова ДСНС наголосив, що українські рятувальники щодня працюють на межі людських можливостей, ризикуючи життям заради порятунку інших.

«Ця війна безжально забирає найкращих — тих, хто без зброї в руках, але з величезною відвагою стає на захист життя людей. Висловлюю щирі співчуття родині, близьким і колегам загиблого. Це непоправна втрата для всієї нашої служби та країни. Ми ніколи не забудемо подвиг наших Героїв», — підсумував Даник.

Нагадаємо, у ніч проти 7 лютого російські війська здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку. Головною ціллю ударів стала енергетика — ворог бив по ключових підстанціях і повітряних лініях електропередачі напругою 750 кВ і 330 кВ, які є основою енергомережі.

Основними напрямками удару стали західні й центральні області — зокрема Львівська, Івано-Франківська, Рівненська та Вінницька.

Повітряні сили зафіксували 447 засобів повітряного нападу. Серед них — дві ракети «Циркон», запущені з тимчасово окупованого Криму, 21 крилата ракета Х-101 із району Каспійського моря та 16 крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря. Окрім цього, ворог використав 408 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших.