- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 818
- Час на прочитання
- 1 хв
Трагедія на Львівщині: у будинку виявили тіла трьох дітей
Попередньо, причиною смерті стало отруєння продуктами горіння внаслідок займання ліжка.
На Львівщині в житловому будинку виявили тіла трьох дітей. Попередньо вони померли внаслідок отруєння продуктами горіння.
Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.
Тіла дітей виявили у приватному будинку в селі Воля-Висоцька Жовківської громади. Хлопчикам було шість, чотири та два роки.
Попередня причина смерті — отруєння продуктами горіння внаслідок пожежі ліжка в кімнаті житлового будинку. Пожежно-рятувальні підрозділи не викликали. Обставини події встановлюють.
Нагадаємо, у Києві через чадний газ загинуло три людини.
А в в Ірпені під Києвом молода пара загинула від отруєння чадним газом з генератора.