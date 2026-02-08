Трагедія на Львівщині: у будинку виявили тіла трьох дітей

Трьох дітей виявили загиблими на Львівщині / © pixabay.com

На Львівщині в житловому будинку виявили тіла трьох дітей. Попередньо вони померли внаслідок отруєння продуктами горіння.

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Тіла дітей виявили у приватному будинку в селі Воля-Висоцька Жовківської громади. Хлопчикам було шість, чотири та два роки.

Попередня причина смерті — отруєння продуктами горіння внаслідок пожежі ліжка в кімнаті житлового будинку. Пожежно-рятувальні підрозділи не викликали. Обставини події встановлюють.

