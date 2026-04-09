Трагедія на Львівщині: жінку переїхали одразу дві автівки

© Архів

Реклама

На Львівщині на автодорозі Львів-Шегині сталася смертельна ДТП — загинула 52-річна жінка.

Про це повідомили у поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Nissan Primastar наїхав на 52-річну жінку. Після цього на жінку здійснив наїзд автомобіль «ВАЗ 21154» під керуванням 21-річного львів’янина, який рухався в попутному напрямку позаду.

Реклама

Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, у Чернівцях водійка влаштувала смертельну ДТП — є загиблий.