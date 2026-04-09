ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
454
Час на прочитання
1 хв

Трагедія на Львівщині: жінку переїхали одразу дві автівки

Жінка померла на місці ДТП від отриманих травм.

Автор публікації
Анастасія Павленко
© Архів

На Львівщині на автодорозі Львів-Шегині сталася смертельна ДТП — загинула 52-річна жінка.

Про це повідомили у поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Nissan Primastar наїхав на 52-річну жінку. Після цього на жінку здійснив наїзд автомобіль «ВАЗ 21154» під керуванням 21-річного львів’янина, який рухався в попутному напрямку позаду.

Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, у Чернівцях водійка влаштувала смертельну ДТП — є загиблий.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie