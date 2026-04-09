Трагедія на Львівщині: жінку переїхали одразу дві автівки
Жінка померла на місці ДТП від отриманих травм.
На Львівщині на автодорозі Львів-Шегині сталася смертельна ДТП — загинула 52-річна жінка.
Про це повідомили у поліції.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Nissan Primastar наїхав на 52-річну жінку. Після цього на жінку здійснив наїзд автомобіль «ВАЗ 21154» під керуванням 21-річного львів’янина, який рухався в попутному напрямку позаду.
Від отриманих травм жінка загинула на місці події.
За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини трагедії.
