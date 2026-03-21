ТСН у соціальних мережах

Трагедія на Миколаївщині: від вибуху загинула мати, діти потрапили до лікарні

Наразі правоохоронці встановлюють всі причини смертельного вибуху.

Через вибух загинула жінка

Через вибух загинула жінка / © Freepik

У місті Первомайськ Миколаївської області в одній з квартир багатоповерхівки, де перебували матір з двома дітьми, стався вибух.

Про це повідомили у ДСНС.

«Унаслідок вибуху невідомого предмету жінка, 2001 р.н., загинула на місці. Двох дітей, доньку та сина, госпіталізували до медичного закладу з травмами різного ступеню тяжкості, де лікарі надають їм необхідну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Співробітники поліції встановлюють причини та обставини події.

Раніше повідомлялося, що через вибух побутового газу на Миколаївщині загинули двоє дітей. Їхня мати опинилася у лікарні з опіками.

Дата публікації
Кількість переглядів
173
