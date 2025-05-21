Трагедія на Миколаївщині: жінка підірвала гранату у дворі сусідів — загинула дитина

Жінка підірвала гранату у дворі сусідів. / © Національна поліція України

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Увечері 20 травня в селі Комісарівка Березанської громади Миколаївської області стався трагічний інцидент — унаслідок вибуху гранати загинула дитина, а згодом і сама жінка, яка принесла боєприпас.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Про вибух у приватному дворі поліції повідомила 31-річна жінка, мати трирічного хлопчика. Вона зазначила, що вибух спричинив загибель її сина, а також травмував сусідку. На місце події оперативно виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи, вибухотехніки та слідчі обласного управління.

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Слідство встановило, що 41-річна місцева жителька, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшла до сусідів із проханням відвезти її до магазину. Отримавши відмову, вона повернулася додому, а згодом — з бойовою гранатою. Боєприпас здетонував на подвір’ї сусідів. Хлопчик загинув на місці, а сама зловмисниця померла згодом від отриманих травм.

На місці інциденту правоохоронці виявили уламки гранати Ф-1. Під час обшуку в будинку загиблої жінки поліцейські знайшли понад 100 патронів різного калібру. Боєприпаси вилучено та направлено на експертизу.

За фактом події слідчі відкрили кримінальні провадження за статтями 115 (умисне вбивство) та 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Розслідування триває, поліція встановлює походження зброї та мотиви дій загиблої.

Раніше повідомлялось, що у селі Білки Закарпатської області 70-річний місцевий житель підозрюється у тому, що понад десять днів незаконно утримував свою 68-річну дружину, прикувавши її залізним ланцюгом до меблів у літній кухні.

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