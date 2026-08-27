Трагедія на Одещині: підліток загинув, рятуючи брата з каналізації

Поліція зафіксувала нещасний випадок, який забрав життя дитини

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Вдень 27 серпня у приватному будинку Буджацької громади на півдні Одещини сталася жахлива подія, внаслідок якої один підліток загинув, а інший потрапив до реанімації. Смертельна небезпека спіткала хлопців під час спроби родини самостійно прочистити забиту каналізаційну трубу.

Про деталі нещасного випадку повідомили в Національній поліції Одеської області.

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Подробиці нещасного випадку

За попередніми даними, 46-річна господиня разом зі своїми синами 14 та 15 років вирішили власноруч усунути засмічення труби на подвір’ї. Жінка та старший син опустили молодшого хлопця вглиб каналізаційного колодязя, де він втратив свідомість через брак кисню та токсичні випари.

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Побачивши, що дитині стало зле, дорослі в паніці покликали на допомогу його 14-річного двоюрідного брата. Юнак без жодних вагань кинувся рятувати родича з пастки, але підступна концентрація каналізаційних газів виявилася критичною, і він також знепритомнів на дні стічної ями.

Боротьба за життя дітей

Дорослим усе ж вдалося самотужки витягти обох непритомних підлітків на поверхню ще до приїзду екстрених служб. Першого постраждалого хлопця змогли успішно реанімувати просто на місці, і зараз за його життя борються медики в місцевій лікарні.

На превеликий жаль, його відважний двоюрідний брат помер у кареті швидкої допомоги дорогою до медичного закладу. Попередньою причиною трагічної смерті лікарі називають гостре отруєння небезпечними каналізаційними газами.

Правоохоронці підкреслюють, що обидві родини є цілком благополучними, ніколи не потрапляли в поле зору поліції та не перебувають на обліках у соціальних службах. Наразі слідчі продовжують працювати на місці трагедії у Болградському районі. Наразі трагічний випадок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з позначкою «нещасний випадок» (ч. 1 ст. 115 ККУ).

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Нагадаємо, поїздка по морозиво закінчилася трагедією для 16-річної дівчини. Після зіткнення з автомобілем підлітка впала в кому, а попереду на неї може чекати тривале відновлення.

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