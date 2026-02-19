ТСН у соціальних мережах

Трагедія на Одещині: син вбив свою матір, а потім викинувся з вікна

Поліція з’ясовує всі причини та обставини смерті сина та вбивства його матері.

Поліція на місці події

У Білгороді-Дністровському 25-річний син вбив рідну матір, а потім скоїв самогубство.

Про жахливий випадок повідомили у поліції.

«Біля одного з житлових багатоповерхових будинків було виявлено тіло 25-річного місцевого жителя. Попередньо встановлено, що молодик випав із вікна квартири, розташованої на сьомому поверсі багатоповерхівки, в якій проживав разом із 42-річною матір’ю», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці разом з ДСНС потрапишли до квартири загиблого, де виявили тіло його матері з численними колото-різаними пораненнями.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Наразі розглядаються дві версії — умисне вбивство та самогубство.

Тіла жінки та її сина будуть скеровані на судово-медичну експертизу для встановлення точної причин смерті.

Нагадаємо, на Київщині чоловік задушив знайому за 400 гривень і біжутерію.

