Трагедія на Одещині: у водоймі виявили двох дівчат-підлітків

Трагедія на Одещині: двоє дівчат пішли купатись на ставок і потонули / © Поліція Одеської області

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На Одещині у водоймі виявили тіла двох дівчат віком 16 та 17 років.

Про це передають поліція і ДСНС Одеської області.

Трагедія сталася у селищі Затишшя Роздільнянського району. До поліції звернувся родич однієї з підлітків і повідомив, що вони повинні були до нього приїхати, але перестали виходити на зв’язок.

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Поліцейські опитали місцевих жителів, перевірили громадські місця та місця відпочинку молоді. Невдовзі, вони знайшли одяг безвісти зниклих на ставку, де дівчата відпочивали.

Для обстеження водойми були залучені водолази ДСНС. На жаль, вже вранці дівчат виявили у воді без ознак життя.

Рятувальники закликали громадян купатися лише у дозволених місцях та дотримуватися правил безпеки. Окремо просять батьків контролювати дозвілля неповнолітніх дітей та нагадувати їм ці застереження.

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині втопився 4-річний хлопчи — єдина дитина в сім’ї, його батько — військовослужбовець.

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