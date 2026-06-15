Трагедія на підприємстві Кривого Рогу: з глибини -210 метрів евакуювали тіло працівника

Загинув під час зміни: на підприємстві у Кривому Розі гірничорятувальники піднімали тіло працівника / © ДСНС

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У Кривому Розі сталася жахлива трагедія — одного з підприємств видобутку корисних копалин під час виконання робочих обов’язків загинув один із працівників.

Про це передає пресслужба ДСНС.

До прибуття рятувальників колеги намагалися надати чоловікові домедичну допомогу, однак отримані травми виявилися несумісними з життям.

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Гірничорятувальники ДСНС евакуювали загиблого працівника одного з підприємств поверхневого видобутку корисних копалин з глибини -210 метрів тіло. Місцеві ЗМІ уточнюють, що йдеться про Південний гірничо-збагачувальний комбінат (ПівдГЗК).

Гірничорятувальники провели огляд місця події у присутності правоохоронців та зафіксували важку травму голови, після чого транспортували тіло загиблого на поверхню та передали його компетентним службам. Причини та обставини трагедії встановлюються.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, що вночі внаслідок повторного російського удару по цивільному підприємству в Харкові загинули четверо рятувальнів, ще 9 отримали поранення.

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