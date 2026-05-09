Трагедія на Полтавщині: автобус розчавив власного водія

На місці трагедії

У Полтавській області помер чоловік внаслідок наїзду транспортного засобу.

Про нещасний випадок повідомили в поліції.

Прибувши на місце події поліцейські з’ясували, що в селищі Комишня Миргородського району автобус «ПА3-423» під час ремонтних робіт покотився назад та наїхав на водія цього ж транспортного засобу.

«Унаслідок наїзду чоловік 1970 року народження отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям», — йдеться у повідомленні відомства.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

